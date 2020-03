FC Barcelone : Suarez défend Braithwaite

L'attaquant du FC Barcelone Luis Suarez, actuellement blessé, a défendu Martin Braithwaite, son remplaçant, souvent critiqué.

Blessé durant de longues semaines, Luis Suarez joue la carte du collectif. Le buteur urugayen a toujours clamé en public que le FC Barcelone devrait recruter un avant-centre pour le concurrencer, à court ou long terme. Et le club catalan a fait le choix de recruter Martin Braithwaite, l'ancien Toulousain. Une arrivée qui s'est d'abord accompagnée d'une vague de scepticisme, avant que le Danois ne prouve qu'il avait parfaitement sa place. C'est aussi l'avis de Luis Suarez.

Suarez encense Braithwaite

", a expliqué Luis Suarez dans des propos accordés à. "Mais cela n'enlève rien au fait que le club doit évoluer au plus haut-niveau et que cette pause doit nous servir à nous améliorer et à nous concentrer sur ce qui peut arriver. La Liga et la Ligue des Champions continuent, et il faut montrer que nous voulons gagner les deux tournois et pourquoi nous sommes Barcelone ».