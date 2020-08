FC Barcelone : Suarez à l'Atlético ?

🇳🇬 Le légendaire gardien Nigérien Vincent Enyeama fête ses 3️⃣8️⃣ ans ! 🎂 🏅 #TotalCAFCL 2003, 2004 🏆 Trophée #TotalAFCON 2013 👕 Joueur Nigérien avec le plus d’apparitions Amuses toi bien 🥳 pic.twitter.com/lgSFPADGqW — CAF - FR (@caf_online_FR) August 29, 2020

Le palmarès de Vincent Enyeama:

Parcours professionnel :

Gardien de but fantasque, l'ancien portier vedette d’(102 apparitions entre 2001 et 2005) s’est imposé comme le digne successeur de l’illustre, capitaine emblématique des "Super Eagles" du Nigeria des années 80 et 90. Spectaculaire, impressionnant sur sa ligne et disposant d’une excellente relance, l'enfant d’a totalisé pas moins desous le maillot de sa patrie, s'imposant comme étant le joueur le plus capé de l'histoire du(à égalité avec le légendaire Joseph Yobo). Durant sa riche carrière internationale (2002-2015), le champion d'Afrique 2013 a réussi l'incroyable exploit de réaliser 33 "clean sheet". L'ancien pensionnaire du(2011-2018) possède également la seconde plus longue période d'invincibilité de l’histoire de lafrançaise (1062 minutes) derrière l’illustre portier bordelais(1176 minutes).Avec deux Ligues des Champions de la CAF et une Coupe d’Afrique des Nations à son palmarès,fait également partie du cercle très restreint des joueurs ayant réussi le doublé dans les deux compétitions majeures du Continent africain. Tout en espérant revoir un autre gardien de but africain le rejoindre sur son piédestal, nous souhaitons un joyeux anniversaire à l'un des plus grands portiers de l'histoire du "Continent-mère" !101 sélections avec le Nigeria entre 2002 et 2015 (un record)Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2013Double vainqueur de la Ligue des champions de la CAF: 2003 et 2004 Vainqueur de la Supercoupe de la CAF: 2004 Triple champion du Nigeria: 2001, 2002 et 2003. Deux Supercoupes du Nigeria: 2001 et 20031999-2001: Ibom Stars (Nigéria) 2001-2005: Enyimba (Nigeria) 2005: Iwuanyanwu (Nigeria) 2005-2007: Bnei Yehoudah FC (Israel) 2007-2011 : Hapoël Tel-Aviv (Israël) 2011-2018 : LOSC (France) 2012-2013 : Maccabi Tel-Aviv (Israël)