FC Barcelone : Setien félicite Griezmann pour sa performance et son splendide but

Quique Setien, l’entraineur du FC Barcelone, a couvert d’éloges Antoine Griezmann après la production du Français à Villarreal (4-1), dimanche soir en Liga.

La joie après l’humiliation pour Griezmann



🇪🇸

😱😱 QUELLE PATTE DE VELOURS DE GRIEZMANN !

😍 Servi par Leo Messi, Grizou lobe le gardien de Villarreal d'une magnifique frappe enroulée !

🔥 La connexion Messi-Griezmann fait des dégâts ce soir et @Omar_daFonseca se lâche complètement !https://t.co/8JreByIJkI

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 5, 2020

Quique Setien : « Griezmann a été très bon »

Après la pluie, le beau temps. En grande difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone durant l’été 2019, Antoine Griezmann alimente régulièrement les gazettes et les critiques depuis plusieurs mois. Les commentaires fâcheux se sont encore davantage multipliés lors des derniers jours. L’attaquant français a été relégué sur le banc des remplaçants contre l’Atlético de Madrid, son ancien club, puis le Celta Vigo, et à chaque fois, il a connu l’humiliation d’entrer en jeu dans les toutes dernières minutes. Un camouflet pour un joueur de son envergure qu’il a très mal vécu. Puis, dimanche soir, la situation s’est arrangée.Titularisé par Quique Setien à Villarreal, Griezmann a pu évoluer dans une position axiale, et non pas sur le flanc gauche. L’effet a été évident. Positionné devant Lionel Messi en compagnie de Luis Suarez autour de qui il pouvait tourner à sa guise, le Français a brillé. En verve et en jambes, le champion du monde 2018 a montré qu’il en avait sous la semelle, grandement déterminé à faire taire les critiques et prouver à son coach qu’il pouvait l’aligner dès le coup d’envoi. Alors, Grizou s’est démené. A l’aise techniquement, il a été devancé sur l’ouverture du score, un but contre son camp de Pau Torres dès la 3eme minute.Motivé à l’idée de montrer qu’il ne s’est pas trompé de club et qu’il veut rester au Barça la saison prochaine, Griezmann a ensuite régalé vers Suarez et Vidal qui n’ont pas réussi à transformer ses offrandes. Puis le Français a marqué juste avant la pause (45eme). Et pas n’importe quel but, s’il vous plait. Sur une superbe talonnade de Messi, avec qui la relation semble s’être améliorée en dehors des terrains, Griezmann a levé son ballon subtilement du pied gauche sur un tir en rupture et signé un magnifique lob gagnant !L’attaquant français a ainsi inscrit son 15eme but de la saison, toutes compétitions confondues, son 9eme en Liga. Il a mis un terme à 572 longues minutes de mutisme. Setien a grandement apprécié la prestation du Français qu’il a rappelé sur le banc à la 72eme minute (remplacé par Ansu Fati, auteur du dernier but, 4-1 pour le Barça). « Je pense qu’il a été très bon. Il a participé au jeu, dans une zone du terrain qui lui convient le mieux. Il a très bien combiné avec Leo (Messi) et Luis (Suarez). Il a été tout près d’inscrire plusieurs buts. Il a retrouvé de la confiance, et je suis très satisfait de sa performance, comme il doit aussi être satisfait de lui, du match qu’il a fait. En plus, il a marqué un superbe but, très spectaculaire. Cela me rappelle le but de Leo (Messi) à Séville contre le Betis qui était similaire, extraordinaire lui aussi », a confié le coach catalan après la rencontre. Mercredi, Griezmann tentera de confirmer ses bonnes dispositions contre l’Espanyol Barcelone lors de la 35eme journée de Liga.