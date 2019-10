🔴FLASH - FC Barcelone: nouveau coup dur pour Samuel Umtiti !

Kalidou Koulibaly (Sénégal – Naples, 28 ans)

Riyad Mahrez (Algérie – Manchester City, 28 ans)

Sadio Mané (Sénégal – Liverpool, 27 ans)

Mohamed Salah (Egypte – Liverpool, 27 ans)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon – Arsenal, 30 ans)

Lespour leont Ă©tĂ© annoncĂ©s lundi 21 octobre par l’hebdomadaire France Football . Pas moins de cinq Africains vont cette annĂ©e concourir pour la plus prestigieuse des rĂ©compenses individuelles. Un record depuis le retour du trophĂ©e dans le giron de l’hebdomadaire français, et une reprĂ©sentation qui tranche avec les listes finales du trophĂ©e FIFA « The Best », qui avait snobĂ©ou encoreLe dĂ©fenseur central duapparaĂ®t pour la première fois dans la prestigieuse prĂ©sĂ©lection des journalistes de France Football. Et c’est tout sauf volĂ© pour celui qui a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© meilleur dĂ©fenseur de2019. ConsidĂ©rĂ© comme l’un des meilleurs joueurs du monde Ă son poste (il suffit de voir le petit nombre de dĂ©fenseurs nommĂ©s), il a Ă©galement rĂ©ussi de belles prestations en Ă©quipe nationale sĂ©nĂ©galaise, après avoir Ă©tĂ© convoitĂ© par les Bleus, mĂŞme si une suspension l’a empĂŞchĂ© de jouer la finale de la. Que de chemin parcouru en tout cas pour ce natif de Saint-DiĂ©-des-Vosges, passĂ© par GĂ©nĂ©ration Foot, le FC Metz et Genk avant d’être l’un des hommes de base d’un certainDĂ©jĂ nommĂ© en 2016,avait alors terminĂ© Ă une superbeplace. L’international algĂ©rien bouclait ainsi une annĂ©e 2016 exceptionnelle, marquĂ©e par un titre de champion surprise avec Leicester, rehaussĂ© d’un rang de MVP de. TransfĂ©rĂ© l’annĂ©e suivante Ă, le "Fennec" a mis du temps Ă devenir un maillon fort. Cela semble chose faite depuis le dĂ©but de la saison en cours, qui le voit enfin briller enfin sous les ordres de. Eminemment dĂ©cisif lors de la conquĂŞte du titre africain par l’, le capitaine des "Guerriers du DĂ©sert" risque de pâtir de son manque de temps de jeu en club lors de la première partie de l’annĂ©e.en 2017,en 2018, Ă quel rangse classera-t-il cette annĂ©e ? Beaucoup plus haut, cela ne fait aucun doute ! Vainqueur de laavecet finaliste de laavec le, l’ancien de GĂ©nĂ©ration Foot a acquis une dimension nouvelle cette saison. Plus clinique et dĂ©cisif qu’auparavant, il a terminĂ© co-meilleur buteur de(22 buts, comme… Salah et Aubameyang). Personne humble et peu portĂ©e sur le vedettariat,laisse son football parler pour lui. Si seul le football compte aux yeux des votants, il n’y aura pas grand monde pour lui contester le trophĂ©e cette annĂ©e.Aucun des autres nommĂ©s de l’annĂ©e n’a dĂ©jĂ Ă©tĂ© mieux classĂ© quedu Ballon d’Or 2018. Moins resplendissant que la saison prĂ©cĂ©dente, qui fit de lui un incontestable MVP de, l’Egyptien a nĂ©anmoins terminĂ© co-meilleur buteur du championnat avec 22 buts, comme ManĂ© et Aubameyang. MĂŞme s’il est reparti sur des bases moyennes pour lui cette saison (6 buts en 12 matchs toutes compĂ©titions confondues), le "Pharaon" risque de souffrir de la comparaison avec son coĂ©quipier sĂ©nĂ©galais, d’autant qu’il n’a pu empĂŞcher l’Egypte de passer Ă cĂ´tĂ© de « sa » CAN, cet Ă©tĂ©.DĂ©jĂ nommĂ© en(11eme du classement final) et en(21eme),l’est pour la première fois depuis son transfert du, en janvier 2018. Le Gabonais fera-t-il mieux cette annĂ©e ? Sa prĂ©sence dans le Top 30 rĂ©compense en tout cas une annĂ©e pleine sous l’uniforme des Gunners, avecmarquĂ©s depuis le dĂ©but de l’annĂ©e civile. Le capitaine des "Panthères" a pour lui sa rĂ©gularitĂ© en club, qui lui valut d’être co-meilleur buteur de(22 buts, comme… ManĂ© et Salah), et contre lui une annĂ©e pratiquement blanche en Ă©quipe nationale, len’ayant pas rĂ©ussi Ă se qualifier pour la CAN.Il convient de noter que nous nous relevons toutefois l’absence de, alors que le Marocain avait pourtant souvent brillĂ© avec l’en Ligue des Champions. Le club nĂ©erlandais se rattrape avec la nomination du CamerounaisÂ, en lice pour le premier du meilleur gardien de but. Avec le NigĂ©rian (Villarreal), l’Afrique est Ă©galement reprĂ©sentĂ©e parmi les nommĂ©s pour leÂ, destinĂ© au meilleur joueur de moins de 21 ans.