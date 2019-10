FC Barcelone : Raúl González sous le charme d'Ansu Fati

"Il y a des jeunes qui semblent sortir de nulle part et qui ont quelque chose de différent. Il faut être patient et en profiter", a indiqué l'ancien Merengue des propos relayés par SPORT."Je pense que c'est bien pour le football que les jeunes joueurs arrivent et démontrent ce type de qualité. Leur succès dépend de ce qu'ils font sur le terrain lorsqu'ils suivent leur propre chemin", a ajouté Raul.L'entraîneur de la Castilla a également félicité Sergio Ramos d'être devenu le joueur espagnol le plus capé de l'histoire. "Je félicite Ramos parce qu'il est un symbole du Real Madrid et de l'équipe nationale. Je lui dirais de profiter, de jouer autant de matches qu'il le souhaite et de continuer à produire des performances qui ravissent les fans."A lire aussi >> FC Barcelone: sur les traces d'Ansu Fati, de Bissau au Camp Nou