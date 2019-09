FC Barcelone : Rakitic ne veut pas aller au Qatar

Les rares capitaines africains qui ont voté pour Sadio Mané:

Les rares sélectionneurs africains qui ont voté pour Sadio Mané:

Les capitaines de sélection qui n’ont pas voté pour un Africain :

Les capitaines de sélection ont préféré voter pour Salah :

Les sélectionneurs qui n’ont pas voté pour un Africain :

Les journalistes qui n’ont pas voté pour un Africain :

Les journalistes qui ont préféré voter pour Salah :

a réalisé une saison d’anthologie. Il a enfilé les buts comme des perles, en a offert tant d’autres aux siens. Il a également porté son club sur le toit de l’Europe et conquis les cœurs des fidèles de. En meneur d’hommes, il a conduit lesà la finale de la. Il était aussi le co-meilleur buteur de. Il a ainsi battu des records qui semblaient impossibles ! Tout cela a été accompli par l’enfant de. Mais, tous ses exploits n’ont guère été appréciés à leur juste valeur. Résultat:est totalement absent du palmarès de l’éditiondes >> The Best FIFA Football Awards: le palmarès complet Si les férus du football africain regrettent un manque de considération mondial à l’égard du football du "Continent-mère", il faut aussi signaler que Mané a avant tout été trahi par les siens. En effet, et parmi les capitaines de sélections, sélectionneurs et journalistes africains appelés à voter, de nombreux pays n’ont tout simplement pas placé le Sénégalais parmi leurs trois choix de votes (etc…). Il convient de noter également que certains sélectionneurs et journalistes africains ont tout de même opté pour un enfant du Continent en votant pour la star égyptienne(Cameroun, Gambie, Madagascar, Nigeria …) tandis que d’autres n’ont pas pris part au vote pour des raisons que l’on ignore (RDC, Maroc, Côte d’Ivoire, Bénin…)Abdoulaye Diaby (Mali), Cheikhou Kouyaté (Sénégal), Thulani Hlatshwayo (Afrique du Sud) et Dakonam Djene (Togo).Yamtamadji Djimta (Tchad), Abdou Amir (Comores), Julien Mette (Djibouti), Tom Saintfiet (Gambie), Meck Mwase (Malawi), Mohamed Magassouba (Mali), Vincent Mashami (Rwanda), Aliou Cissé (Sénégal) et Claude Le Roy (Togo).Botswana, Burkina Faso, Tchad, Congo, Eswatini, Gabon, Ghana, Guinée Bissau, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Sierra Leone, Soudan.Angola, Burundi, Gambie, Ouganda, Nigeria, Rwanda.Afrique du Sud, Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cap Vert, Gabon, Guinée Bissau, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Namibie, Nigeria, Ouganda, Sierra Leone, Somalie, Zambie.Afrique du Sud, Cap Vert, Gabon, Mali, Zambie.Cameroun, Ethiopie, Kenya, Libye, Madagascar, Soudan.Les récents propos dequi déclarait récemment : «» prennent ainsi tout leur sens…