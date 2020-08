FC Barcelone : Quique Setién limogé (officiel)

L'attaquant ivoirien de l'Olympique Lyonnais remporte le prix du plus beau but des quarts de finale de la Ligue des champions devant le Camerounais Maxim-Choupo-Moting, Maxwel Cornet, Luis Suarez et Joshua Kimmich.

⚽️✨ 𝙂𝙤𝙖𝙡 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙒𝙚𝙚𝙠 ✨⚽️ 🥇 Maxwel Cornet#UCLGOTW | @NissanFootball — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 17, 2020

Le verdict est tombé. Le prix du plus beau but des quarts de finale de la Ligue des champions est attribué à Maxwel Cornet. L’international Ivoirien de l’Olympique Lyonnais devance le Camerounais du Paris Saint-Germain, Maxim Choupo-Moting (PSG) buteur héroïque face à Atalanta (2-1). Maxwel Cornet avait profité d’un bel écran de son coéquipier Karl Toko-Ekambi, pour fusiller Ederson et donner l’avantage à son équipe face à Manchester City (3-1). Ce but précieux a gagné les faveurs des sondages devant ceux de Maxim Choupo-Moting, de Luis Suarez (Barcelone) et de Joshua Kimmich du Bayern.