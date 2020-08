FC Barcelone : Quand Vidal balance

Liga : Messi ne s'est pas présenté aux tests de détection du COVID-19

La Liga donne raison au Barça en indiquant

Comme il l'avait laissé entendre, Lionel Messi a brillé par son absence lors des tests de dépistage du coronavirus organisés ce dimanche par le FC Barcelone avant la reprise de l'entraînement. C'était une étape attendue dans le feuilleton. Comme le symbole d'une décision irrévocable. Tous les observateurs ou supporters présents ce dimanche pour scruter les joueurs du FC Barcelone invités à passer un test anti-Covid ont noté l'absence de Lionel Messi. Le journaliste brésilien Marcelo Bechler a confirmé que le natif de Rosario ne s'y était pas rendu. Messi était attendu à 10h15 pour ce test PCR. Sans prendre la parole publiquement, l'Argentin avait laissé entendre dans la presse qu'il ne s'y rendrait pas. Lionel Messi est déterminé à quitter le FC Barcelone et ne se considère plus comme un élément de l'équipe première car il estime que sa clause de résiliation peut toujours être appliquée, alors que sa direction affirme qu’elle a expiré le 10 juin. Le match à distance entre les deux parties continue.. >> FC Barcelone : Messi a bien séché les tests de dépistage du coronavirus Fabrice Pancrate, l’ancien attaquant du PSG, pense que Lionel Messi va finir par signer avec les champions de France. Et il y sera rejoint par Ronaldo et Guardiola Lionel Messi au PSG, ce rêve parait fou pour certains mais pas pour Fabrice Pancrate, l’ex-avant-centre de l’équipe francilienne. Dans un entretien accordé au Parisien, ce dernier a déclaré que le sextuple Ballon d’Or va finir par rallier la capitale française et qu’il y sera même rejoint par Cristiano Ronaldo et Pep Guardiola à partir de 2021. Rien que ça ! « Il y a plein de paramètres qui me font dire que Messi va aller à Paris, a-t-il lâché. Et Ronaldo va le rejoindre en 2021. Et Guardiola aussi (…) Je pense que Guardiola et Messi se sont déjà parlé. Guardiola a dû lui dire : « On va faire monter la sauce, genre je te veux à Manchester, mais va à Paris et ne t’inquiète pas l’année prochaine je t’y rejoins ». Je le vois comme ça. Et là, le slogan du PSG « Rêvons plus grand », il prend tout son sens! (rires) Ce serait la première équipe au monde à réunir quatre extraterrestres : Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé. Avec un entraîneur de folie. > PSG: Pancrate l'assure, Messi et Ronaldo vont rejoindre Paris ! Ce dimanche, la Liga, via un communiqué officiel, a confirmé l'existence de la clause libératoire de Lionel Messi, qui aimerait quitter le FC Barcelone cet été. Le départ de Lionel Messi se précise toujours plus. Ce dimanche, l'Argentin ne s'est pas présenté à la série de tests anti-Covid programmée par le Barça, confirmant ainsi sa décision irrévocable. Lionel Messi considère qu'il n'est plus un joueur de l'effectif du FC Barcelone à partir du moment où il fait parler sa clause de résiliation - laquelle est jugée expirée par sa direction depuis le 10 juin. La direction a rappelé samedi soir que la clause libératoire de 700 millions d'euros était toujours valable dans le contrat de l'Argentin. Une version confirmée par la Liga.>> FC Barcelone : Messi a bien une clause libératoire d'après la Liga