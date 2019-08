FC Barcelone : Premier but de Griezmann

Alors que Jeff Reine-Adélaïde est notamment convoité par Monaco, le directeur sportif d'Angers, Olivier Pickeu, fait le point sur le futur du jeune milieu de terrain. Olivier Pickeu, le directeur sportif d’Angers, se prononce sur l’avenir de Jeff Reine-Adélaïde, le milieu de terrain de 21 ans étant notamment courtisé par Monaco.

Angers garde un espoir de le conserver

, le milieu de terrain angevin Jeff Reine-Adélaïde (21 ans) est-il certain de faire ses valises avant la fin du Mercato d’été ? Interrogé par nos confrères de RMC Sport, le directeur sportif Olivier Pickeu a fait le point sur la situation de l’ancien Gunner, qui a réalisé une performance de premier plan face à Bordeaux (3-1, 1ere journée de Ligue 1), samedi soir . « Il vient de faire un match de très haut niveau, a indiqué le dirigeant du SCO. Ce n’est pas une surprise. Effectivement, beaucoup de clubs sont intéressés par Jeff Reine-Adélaïde mais il n’y a pas d’accord (ndlr : le club du président Saïd Chabane demande autour de 20 M€).Le joueur doit avoir envie d’aller dans un nouveau club et que les montants soient respectés. »Aujourd’hui, il n’est pas exclu que le Bleuet –– continue l’aventure avec les troupes de Stéphane Moulin. « Mon envie est qu’il reste avec nous, poursuit Olivier Pickeu au sujet de celui qui pourrait aussi intéresser Lyon , notamment. Mais c’est compliqué. Il a pris une telle dimension que ça va être compliqué de le retenir. Aucun accord n’a été trouvé pour l’instant, a martelé le dirigeant.Il a pris une nouvelle dimension et ce n’est encore que le début. Je pense sincèrement qu’une année supplémentaire serait la meilleure solution. »