FC Barcelone : Pourquoi Messi voulait quitter l'Espagne

Lionel Messi, qui a annoncé mardi soir son intention de quitter le club, n'en est pas à son premier coup avec le FC Barcelone. Lors de la saison 2013-2014 et alors qu'il était menacé par le fisc espagnol, l'attaquant avait déjà souhaité partir.

Une prime exceptionnelle de 23 millions d'euros

a révélé Lionel Messi en 2013 dans un entretien à la radio catalane RAC1 en rapport à ses ennuis fiscaux. Contredisant le fameuxde Josep Maria Bartomeu, l'actuel président du Barça... Plus loin dans l'interview, La Pulga osait même affirmer :A l'aise voire même très à l'aise sur les terrains, l'Argentin l'était beaucoup moins sur celui de la justice en 2013 quand ses démêlés faisaient surface. Soupçonné avec son père de fraude fiscale pour un montant supérieur à 4 millions d'euros (4,16 millions exactement) liés aux droits à l'image du joueur entre 2007 et 2009 (22 millions d'euros de revenus perçus en droits publicitaires et d'image), Lionel Messi avait alors sérieusement songé à changer d'air. Il leur était notamment reproché, une simulation des droits d'image à des sociétés écrans installées dans des paradis fiscaux. Trois ans plus tard à l'heure du procès, le père et le fils étaient condamnés à 21 mois de prison, à des amendes équivalentes à 3,7 millions d'euros (dont 2,1 pour Lionel Messi) et à 252 000 euros d'amende supplémentaire. Mais les deux hommes ont échappé à la détention car en Espagne, les peines de moins de deux ans sont rarement exécutées.D'après les documents de Football Leaks sortis en 2019 et mis en lumière par Mediapart, le fisc espagnol a observéà cause du nom de la société britannique, Sidefloor, déjà utilisée dans l'affaire de fraude fiscale en 2016. Mais cette fois avec le concours du club catalan qui a subi un contrôle pour obtenir les commissions concernant Lionel Messi. Suite aux vérifications de la justice espagnole, le FC Barcelone a conseillé à son joueur de revoir sa déclaration fiscale pour éviter la prison (cas de récidive) et a tout simplementla situation du joueur. Ce dernier, face aux sommes qu'il devait finalement au fisc, a refusé de payer des impôts supplémentaires. En réponse, le Barça a décidé de prendre en charge le restant à devoir à l'administration espagnole et acrééune prime exceptionnelle de 23 millions d'euros lors de la prolongation de contrat de Messi en 2017. Une façon généreuse de soutenir son joueur sur un autre terrain...