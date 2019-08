FC Barcelone : Messi pousse pour le retour de Neymar

Face à l'intérêt croissant du Real Madrid, Barcelone aurait fait une nouvelle proposition au PSG pour Neymar sous l'impulsion de Messi, d'après Le 10 Sport.

Messi pousse pour le retour de Neymar

, l’attaquant international brésilien Neymar (27 ans) aurait fait l’objet d’une nouvelle offre de la part du FC Barcelone. En concurrence avec le Real Madrid et la Juventus Turin , les Blaugrana proposeraient désormais un prêt payant avec une option d’achat obligatoire. Selon les informations de nos confrères du 10 Sport, celle-ci s’élèverait à 170 M€, et le Barça disposerait d’un délai de deux ans pour s’acquitter de cette somme. Les dirigeants barcelonais feraient actuellement le forcing pour convaincre leurs homologues parisiens d’accepter.Malgré l’arrivée d’Antoine Griezmann, en provenance de l’Atlético Madrid, Lionel Messi serait d'ailleurs de plus en plus actif auprès de sa direction. L’Argentin pousserait pour le retour de son ancien coéquipier, et la formation entraînée par Ernesto Valverde serait clairement la mieux placée pour rafler la mise., il ne serait d’ailleurs pas impossible que le champion d’Espagne en titre transmette une 3eme proposition pour le natif de Mogi das Cruzes. Le feuilleton continue…