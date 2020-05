FC Barcelone : Messi fait un nouveau don de 500 000€ pour la lutte contre le coronavirus

Ancien attaquant international sénégalais d’Auxerre, Khalilou Fadiga était difficile à prendre. Mais s’il y a un défenseur qu’il n’aimait pas croiser, c’est bien Rigobert Song.

Lorsqu’on lui demande quel est le joueur le plus méchant qu’il a rencontré, Khalilou Fadiga cite deux anciens défenseurs du RC Lens. Son coéquipier en équipe du Sénégal, Ferdinand Coly. Et surtout l’ancien capitaine de l’équipe nationale du Cameroun, Rigobert Song. S’il y a en effet un défenseur qu’il n’aimait pas rencontrer, c’est bien l’ex-Lion indomptable.« Ferdinand Coly, à Lens, c’était pas mal… Mais le plus agressif, c’était Rigobert Song. Il te découpait, mais toujours avec classe. Un gentleman casseur. Tu le voyais arriver en courant, il prenait le ballon, toi, l’herbe et l’arbitre s’il était à côté. C’était esprit rugby : on se file coup de pied, de coude, mais une fois terminé, c’est la bise. Il donnait sa vie sur le terrain », avait-il déclaré à L’Equipe. Khalilou Fadiga et Rigobert Song ont en effet eu l’occasion de s’affronter à plusieurs reprises. Notamment lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2002, remportée aux tirs au but par le Cameroun face au Sénégal (0-0, 3 tab 2).