FC Barcelone : Messi en dit plus sur sa future retraite

Le contexte familial va empêcher Lionel Messi de réaliser un rêve



Deux questinos reviennent souvent dans l'actualité quand Lionel Messi est associé aux rumeurs de transfert . L'Argentin aura-t-il le courage de quitter le FC Barcelone pour relever un défi ailleurs qu'en Catalogne ? Terminera-t-il sa carrière aux Newell’s Old Boys ? Dans une interview accordée à une chaîne de télévision argentine, la Pulga a répondu à ses deux interrogations. Au micro de TyC Sport,Malgré son rêve de porter les couleurs du club où il a commencé le football, le natif de Rosario est conscient des difficultés que cela représente.Et il parle là des difficultés personnelles liées à sa famille qui est installée sur les rives de la Méditerranée depuis maintenant bien longtemps. "Je n’ai pas envie de partir d’ici, je n’ai aucune envie de quitter Barcelone. Je rêve de pouvoir jouer aux Newell’s, dans le championnat argentin, mais je ne sais pas si ce sera possible. J’ai une famille, et elle passe avant mes envies. (…) Je vis dans un endroit qui m’a tout donné et, grâce à Dieu, je suis tranquille et je peux donner à mes enfants un avenir spectaculaire. Thiago est grand et il a ses amis. Quand je lui dis qu’on va partir, il n’aime pas du tout. Quand on part en Argentine pour un mois, il veut revenir." La preuve que même quand on est un des plus grands footballeurs de l'histoire, il faut parfois renoncer à ses rêves.