FC Barcelone : Luis Suarez vers une prolongation

La presse catalane annonce ce mardi que des négociations ont été entamées entre Luis Suarez et le FC Barcelone pour une prolongation de contrat.

Suarez était pourtant prêt à laisser sa place

L’histoire entre le FC Barcelone et Luis Suarez, que l’on croyait sur le point de s’achever, va peut-être s’étirer pendant encore quelques années. Si l’on se fie à ce que rapporte le quotidien Sport, des discussions seraient actuellement en cours pour le chevronné attaquant uruguayen étire son séjour chez les champions d’Espagne.Suarez (32 ans) était pourtant disposé à tourner la page barcelonaise. À de maintes reprises, depuis l’entame de la saison, il avait déclaré qu’il était prêt à laisser sa place si c’est pour permettre à ses dirigeants d’enrôler un autre attaquant, plus jeune et plus performant.Une expérience dans l’exotique Major League Soccer Américaine semblait sérieusement le tenter. Finalement, il apparait qu’il va devoir repousser à plus tard son projet d’exil Outre-Atlantique. Une nouvelle qui devrait aussi ravir son grand ami Lionel Messi. Très proches, les deux buteurs sud-américains ont d’ailleurs passé les fêtes de fin d’année ensemble, célébrant notamment les dix ans de mariage d’El Pistolero.