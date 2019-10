FC Barcelone - Lionel Messi : "Pas de problèmes avec Griezmann"

Our @Carabao_Cup fourth-round clash with @Arsenal will be played on Wednesday 30th October. — Liverpool FC (@LFC) 3 octobre 2019

Les Reds peuvent souffler ! Après avoir fait rentrer un joueur non qualifié lors du 3e tour de Carabao Cup face Milton Keynes (D3, 2-0) en la personne de Pedro Chirivella, Liverpool risquait effectivement une exclusion pure et simple de la compétition. Les champions d'Europe connaissent désormais le verdict délivré par la Ligue de football anglaise et échappent au pire, puisqu'ils devront finalement payer une amende de 200.000 libres (soit 225.000 euros) selon le quotidien L'Equipe. Pour rappel, les hommes de Jurgen Klopp affronteront Arsenal au prochain tour, fin octobre. A lire aussi >> Liverpool : Sadio Mané et ses coéquipiers exclus de la Carabao Cup ?