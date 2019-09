FC Barcelone : Lionel Messi juge le mercato estival du club

Marco Verratti devrait prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en 2024, d’après la Gazzetta dello Sport. Le milieu international italien devrait émarger à 11 millions d’euros par an (hors bonus).

#PSG is closing Marco #Verratti's renew until 2024. Talks ongoing between #Leonardo and Mino #Raiola to finalize the agreeement about his wages of €11M a year plus bonuses. #transfers