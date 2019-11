FC Barcelone : Lionel Messi aurait déjà tranché pour son avenir !

Arsene Wenger claims he almost signed Cristiano Ronaldo and Lionel Messi https://t.co/r89RI9qpn1 pic.twitter.com/V59ViWzY5S — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 11, 2019

Le technicien Français n’hésitait pas également à miser sur de très jeunes joueurs à l’instar de Cesc Fabregas, arrivé à Arsenal à l’âge de 16 ans. Face à ce pari gagnant et au succès de l’Espagnol au sein de l’entrejeu londonien, Wenger a tenté de s’attacher les services de deux autres joueurs formés au FC Barcelone, et pas des moindres. Arsène Wenger a révélé qu’Arsenal avait tenté de recruter Gerard Piqué mais aussi Lionel Messi : « Nous avons essayé de signer Piqué, Fabregas et Messi, bien sûr, nous avons déjà essayé, mais il était déjà trop gros à l'époque. N'oubliez pas qu'en 2006, lors de la finale de la Ligue des champions contre Barcelone, Messi ne pouvait pas jouer, car il était blessé ... cela fait donc 13 ans et il était déjà un joueur régulier de l’équipe première du FC Barcelone », a déclaré le technicien au micro beIN Sports.