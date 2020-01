FC Barcelone : Les supporters ont dessiné leur onze de la décennie... avec Neymar

Grâce à un ciseau parfaitement exécuté, Alireza Jahanbakhsh a offert le point du match nul à Brighton face à Chelsea lors de la 21eme journée de Premier League.

Sans Kepa, Chelsea aurait essuyé un revers logique

L’année 2020 commence poussivement Chelsea. En déplacement à Brighton en ce jour de nouvel An, l’équipe londonienne a failli à sa tâche en concédant le point du nul. Face à une formation des Seagulls coriace et qui a fait plus que jeu égal, les Blues ont longtemps mené mais ils ont fini par se faire rejoindre. La faute principalement à l’Iranien Alireza Jahanbakhsh. Ce dernier a fait la différence à cinq minutes de la fin du temps règlementaire sur un superbe ciseau retourné.Sans but inscrit lors de ses 26 premiers matchs en Premier League, l’ex-joueur de l’AZ Alkmaar vient d’en mettre deux en autant de parties. Et celui-ci risque de valoir très cher. Il fallait voir la joie et la stupéfaction des fidèles d’Amex Stadium pour mesurer le côté exceptionnel de cette réalisation. Une égalisation méritée pour les hommes de Graham Potter, et qui aurait pu être suivie par un second but dans la foulée. A la 89e minute, le Français Neal Maupay a tenté une reprise sans contrôle dans la surface, mais Kepa s’est interposé pour préserver le nul.Le portier espagnol des Blues a joué un rôle capital dans cette partie puisqu’il était également intervenu à deux reprises auparavant pour préserver sa cage. A la 43e minute, il a neutralisé un tir de Trossard, et à la 80eme c’est face à Connolly qu’il a fait parler ses réflexes sur sa ligne et préserver l’avantage des siens. Malheureusement pour lui, il a donc fini par céder.Malgré le très bon travail de son portier, Chelsea a laissé échapper la victoire. Toutefois, l’équipe de Lampard ne pourra s’en vouloir qu’à elle-même. Après avoir ouvert le score dès la 10e minute par l’intermédiaire de César Azpilicueta, buteur suite à une partie de billard dans la surface après un corner, elle s’est un peu trop reposée sur son maigre acquis. Offensivement, les visiteurs se sont montrés trop brouillons et incapables de créer le danger. Pour une fois, Tammy Abraham a été très discret et les changements du coach n’ont rien apporté. Au final, les Londoniens ont donc perdu deux points. Mais, au vu du scénario du match, il s’agirait plutôt d’un de gagné pour Kanté et ses coéquipiers.