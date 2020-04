FC Barcelone : Le transfert de Lenglet va bien rapporter de l'argent à Nancy

Le gardien camerounais du KV Ostende figure dans la short-list de Lecce, club du championnat de première division d’Italie, a annoncé Foot Inside.

Second choix dans la hiérarchie des gardiens de but du KV Ostende, Fabrice Ondoa pourrait rebondir dès le prochain mercato. Et dans un championnat nettement plus coté que la Jupiler Pro League (Suisse). Selon Foot Inside, le meilleur gardien de la CAN 2017 figure dans la short list de Lecce, club de Serie A. Seulement, les dirigeants du club italien attendent de voir comment évolue la crise sanitaire actuelle, avant de tenter toute approche, apprend-on.Auteur de 7 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Fabrice Ondoa continue d’être en effet considéré comme une valeur sure. Même s’il lui est difficile de se voir confier le rôle de gardien numéro un dans un club. « Ondoa est un gardien qui a eu des difficultés dans sa carrière et qui n’a pas eu la chance de beaucoup jouer en club », déclarait Thomas Nkono. La légende camerounaise, double ballon d’or africain (1979 et 1982) et entraîneur des gardiens de l’Espanyol Barcelone espère. « Sa capacité à répondre présent malgré son manque de compétition montre sa grande maturité et son esprit compétitif. Fabrice Ondoa l’a démontré lors de la CAN 2017 ».