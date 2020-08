FC Barcelone : Le prix de Messi fixé

Si le FC Barcelone pourrait perdre Lionel Messi, qui a des envies d'ailleurs, la star argentine ne quittera pas la Catalogne à moins de 250 millions d'euros.

Trois Citizens + 100M€ en échange de Messi ?

Lionel Messi a beau vouloir quitter le FC Barcelone, il est encore un joueur de ce club et son contrat du côté du Camp Nou s’étend jusqu’en 2021. A moins qu’il ne réussisse à convaincre la FIFA que la clause lui permettant de partir libre est toujours valable,Et cette entente ne risque pas d’intervenir à moins d’une offre monumentale émanant de l’extérieur.Un montant de 700M€ avait été évoqué comme coût d’une séparation et qui correspond à l’indemnité du départ du sextuple Ballon d’Or.Soucieux, comme l’intéressé lui-même, de connaitre une séparation en bons termes, ils seraient disposés à revoir à la baisse leurs exigences. Selon L’Equipe, les dirigeants catalans accorderont un bon de sortie à leur joueur vedette dans le cas où un club leur offre 250M€ pour ses services. Ainsi, et à défaut de sortir vainqueurs de ce bras de fer, ils enregistreraient la cession la plus chère de l’histoire.Devant l’intérêt croissant de Manchester City, Josep Maria Bartomeu et ses disciples auraient laissé courir la rumeur selon laquelle un chèque de 100M€ plus trois joueurs de l’effectif des Eastlands, et dont la valeur totale atteindrait les 150M€, serait suffisante pour un deal. Des joueurs qui ne devraient pas être Gabriel Jesus, Bernardo Silva et Riyad Mahrez, jugés intransférables par le board des Sky Blues. Une information qui reste cependant à vérifier, surtout que l’on voit mal les vice-champions d’Espagne se séparer de leur élément le plus bankable pour aussi peu de liquidités. Affaire à suivre…