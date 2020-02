FC Barcelone : Le président du Barça répond aux accusations

Âgé de 38 ans, Iker Casillas a décidé de se retirer définitivement. C'est le président du FC Porto qui en a fait l'annonce.

Casillas, un palmarès exceptionnel

On ne reverra plus Iker Casillas sur un terrain de football. Le chevronné portier espagnol a fait le choix d’arrêter sa carrière de joueur. Après 22 ans passés au plus haut niveau, il a décidé de fermer ce chapitre pour se consacrer à un nouveau défi. Il brigue le poste de président de la Fédération espagnole de football. C’est le président du FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, qui a fait part de cette nouvelle ce mardi. « Avant de lancer sa candidature, Iker Casillas a tenu à venir me voir à Porto pour me communiquer sa décision qu'il mettrait fin à sa carrière », a-t-il confié.Pour rappel, Casillas n’a plus disputé le moindre match depuis le mois d’avril dernier. Il avait été victime d’un infarctus à l’entrainement. Un problème au cœur qui l’a contraint à être hospitalisé une semaine. À l’entame de la saison en cours, il a intégré le staff de Porto, mais sans jamais officialiser son départ à la retraite. Durant son parcours, il aura disputé plus de 1000 rencontres. Il reste à ce jour le joueur le plus expérimenté de la C1. À son palmarès figurent 23 trophées différents, dont trois Ligues des Champions.