FC Barcelone : Le nouveau maillot porté par Griezmann

Commercialisé ce mardi, le nouveau maillot du FC Barcelone a été dévoilé, par Antoine Griezmann notamment.

En tête de gondole aux côtés des historiques



Barca's new home kit for 2020/21 has landed 🔵🔴 pic.twitter.com/WAkM4SNfti

— B/R Football (@brfootball) July 14, 2020

. Elle prend encore plus d'épaisseur en ce début de semaine après la publication des photos du maillot du FCB pour la saison 2020-21. L'attaquant international français fait bien partie des stars de l'effectif appelées à jouer les mannequins pour arborer cette tunique blaugrana plus classique que la précédente, avec le retour des rayures traditionnelles. Le club a commercialisé ce nouveau maillot ce mardi.Les historiques Lionel Messi et Gerard Piqué prennent également la pose, tout comme le jeune Frenkie De Jong, autre recrue majeure de l'été 2019 aux côtés de "Grizou". Pour rappel, la saison du Français en Liga est terminée après une blessure au quadriceps. Auteur de 9 buts en Liga,, entre manque de repères, ratés surprenants et coups d'éclats plus conformes à son statut. Il avait été annoncé sur le départ à plusieurs reprises par la presse catalane.