FC Barcelone : Le meilleur buteur de Serie A visé

Coronavirus : Aouar (OL) contaminé

Pour Jérôme Rothen Lionel Messi à Paris, c'est non.

Messi : City plutôt que le PSG ?

La star argentine Lionel Messi aurait choisi de rejoindre le club anglais de Manchester City. Les négociations avec le Barça s'annoncent néanmoins laborieuses https://t.co/asgwIYnygH pic.twitter.com/EHvhTrEYK3 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 28, 2020

D'après L’Équipe, Houssem Aouar aurait été testé positif au coronavirus. Le milieu de l'OL est forfait pour le match de Ligue 1 contre Dijon, ce vendredi (21h). Il devrait également renoncer aux Bleus. C'est une mauvaise nouvelle pour un joueur en pleine bourre sur le plan sportif : Houssem Aouar a été testé positif au coronavirus, selon les informations de L’Équipe, qui précise que le milieu de terrain de l'OL avait des symptômes ces dernières heures. Conséquence directe : Aouar, placé en quatorzaine, est d'ores et déjà forfait pour la rencontre des Lyonnais face à Dijon, dont le coup d'envoi sera donné ce vendredi soir à 21 heures. >> Lyon : Aouar testé positif Le feuilleton secoue la planète football depuis quelques jours : Lionel Messi souhaite quitter son club de toujours, le FC Barcelone. Et à en croire les informations de L’Équipe, le natif de Rosario aurait opté pour Manchester City, où il rejoindrait son mentor, Pep Guardiola. Tout sauf une mauvaise chose pour le Paris Saint-Germain, selon Jérôme Rothen. Ancien joueur du club de la capitale, l'actuel consultant de RMC a mis le doigt sur les conséquences qu'un tel transfert pourrait engendrer. Sur le plan économique, d'abord, mais également d'un point de vue collectif. « Si tu mets tout sur Messi et que ça t’empêche de renforcer les points faibles du PSG… Dans ce cas, il ne faut pas le faire. Tu sais qu’avec lui, dans tous les cas, ta masse salariale va exploser. Un trio Mbappé, Neymar et Messi pour oublier le reste ? La preuve que non, Di Maria, ce n’est pas non plus un lapin de trois semaines. C’est un joueur qui a gagné la Ligue des Champions, qui avait été élu homme du match d’une finale avec le Real, il a cette expérience des grands matchs même s’il est passé à côté dimanche. » >> PSG : Rothen ne veut pas de Messi Si Leonardo serait entré en contact avec le clan de Lionel Messi, déjà sondé par Messi, l'argentin préférerait rejoindre Manchester City, et son ancien entraîneur au Barça Pep Guardiola. L’information d’une approche du PSG pour tenter de faire venir Lionel Messi dans ses rangs n’était pas qu’une simple rumeur. À en croire ce que rapporte le site de L’Equipe, les responsables franciliens, et à leur tête de Leonardo, seraient bien entrés en contacts avec le clan de l’attaquant argentin. Il y a eu une discussion avec son père Jorge afin de manifester l’intérêt que les champions de France ont envers le sextuple Ballon d’Or. Messi Sr a bien écouté tout ce qui lui a été dit, avant de signifier à ses interlocuteurs que son fils est tenté par un autre club. >> PSG : Messi préférerait Manchester City A lire aussi >> FC Barcelone : Messi change de stratégie