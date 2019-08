FC Barcelone : le geste touchant de Messi pour Anssumane Fati

2 - Anssumane Fati se ha convertido en el segundo jugador más joven en jugar con el @FCBarcelona_es en toda la historia de #LaLiga LaLiga (16 años y 298 días), tras Vicenç Martínez ante el Real Madrid en octubre de 1941 (16 y 280). Atrevimiento pic.twitter.com/6GuIyFZs9a — OptaJose (@OptaJose) 25 août 2019

L'attaquant argentin qui n'a pas participé à la victoire du Barça contre le Betis Séville (5-2) a tenu à saluer la performance d’un joueur en particulier, le jeune de la Guinée Bissau Anssumane Fati.Ce dernier est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du club à évoluer en Liga à 16 ans et 298 jours. Seul Vicenç Martinez, un très lointain prédécesseur, avait fait plus précoce en 1941 (16 ans et 280 jours).Sur Instagram, "La Pulga" a rendu hommage à la grande première de ce joueur issu de la Cantera après avoir été recruté dans les équipes de jeunes du FC Séville. "Grand match de tout le monde, 3 premiers points en Liga et très heureux de voir les garçons de la Cantera réaliser leur rêve d'atteindre la première équipe et de marquer au Camp Nou (il évoque Carles Pérez, buteur, ndlr) en match officiel", a écrit l’Argentin pour illustrer une photo où il offre une belle accolade à Fati.