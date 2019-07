FC Barcelone : Le club catalan officialise l'arrivée d'Antoine Griezmann

La clause libératoire à hauteur de 120 millions d'euros a été payée par le FC Barcelone qui a officialisé la signature d'Antoine Griezmann pour les cinq prochaines saisons avec une clause libératoire fixée à 800 millions d'euros.



Cette fois, pas de volte-face de dernière minute. Comme annoncé depuis des semaines, Antoine Griezmann est désormais un joueur du FC Barcelone. Le club catalan a officialisé vendredi son arrivée, pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2024, et avec une clause libératoire mirobolante fixée à 800 millions d’euros. Les Blaugrana avaient levé dans la journée, via l’avocat de l’attaquant des Bleus, sa clause libératoire à 120 millions d’euros pour rompre unilatéralement son bail avec l’Atlético Madrid. Un nouveau tournant dans la carrière du natif de Mâcon.Griezmann avait fait le choix de ne pas le prendre la saison passée, quand tout était pourtant bouclé avec le Barça. Il y avait la perspective d’une finale de Ligue des Champions au Wanda Metropolitano, le nouveau stade de l’Atlético, et les Colchoneros avaient fini de le convaincre de rester, avec au passage une belle augmentation. Frustré par une saison sans titre sous la houlette de Diego Simeone, Griezmann est finalement revenu vers les Blaugrana, pour faire amende honorable de son faux-bond et obtenir une nouvelle chance. D’abord réticents, les dirigeants catalans ont finalement décidé de répondre à l’appel du pied du champion du monde. Surtout que sa clause libératoire à 120 millions d’euros faisait presque de lui une affaire, vu les prix actuels du marché.Après cinq ans avec l’équipe première de la Real Sociedad et cinq autres à l’Atlético Madrid, Griezmann ouvre un troisième chapitre majeur dans sa carrière en club. Il débarque dans un club dont la seule ambition à court terme est de reconquérir la Ligue des Champions, son dernier sacre européen remontant à 2015. Certes moins efficace la saison passée (21 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues), Griezmann a néanmoins enchaîné une sixième saison consécutive à au moins 20 réalisations en club. Une telle régularité n’est finalement pas si commune et son association avec Lionel Messi et Luis Suarez fait saliver d’avance. D’autant que ce trio pourrait devenir un quatuor si le Barça trouvait un moyen de rapatrier Neymar. En attendant, c’est bien Griezmann qui squatte le haut de l’affiche.