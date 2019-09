FC Barcelone : la durée d'indisponibilité de Messi est connue

Parti de Bordeaux pour Naples il y a deux saisons, Adam Ounas n’a pas réussi à s’imposer chez les Partenopei. Rarement utilisé, l’ailier algérien a été prêté à l’OGC Nice cet été. « Ça n’a pas été du tout un échec parce que quand tu vas dans un club comme ça, tu t’entraînes avec des joueurs de classe mondiale toute l’année, voire même plus. Ça ne te fait pas perdre de temps, tu en gagnes, surtout moi individuellement et tactiquement », a-t-il dit dans un entretien avec beIN Sport. « J’ai beaucoup appris avec Sarri la première année, et j’ai eu un peu plus de temps de jeu avec Ancelotti la seconde. Je pense que ça n’a pas du tout été un échec. Ça a été un plus pour moi parce que je devais m’améliorer défensivement et tactiquement, et je pense que l’Italie m’a fait progresser; je suis plus mature qu’avant », a ajouté Adam Ounas.