FC Barcelone : Koeman aurait dit non

Christophe Galtier, le coach du LOSC, a très peu gouté à la prestation de son équipe face à Dijon ce dimanche (0-1).

Contre toute attente, le LOSC s’est incliné ce dimanche sur le terrain de Dijon (0-1). Malgré les 13 places d’écart qu’il y a entre les deux formations au classement, les Nordistes ont trouvé le moyen de concéder une défaite. Et en jouant, de surcroit, avec un joueur en plus pendant environ quarante-cinq minutes.. Au coup de sifflet final, ce dernier a haussé le ton à l’encontre de ses protégés.« On ne répond pas présent face à des équipes qui paraissent en difficulté de ce championnat, a commencé par regretter l’entraineur nordiste. Il y a sûrement un problème de concentration, d'investissement et de détermination. Ce sont des choses que j'ai vu en face lorsqu'ils (les Dijonnais) étaient à dix... ». Tout en déplorant les manques de sa formation,: « Mon groupe travaille beaucoup, on demande beaucoup de choses à l'entraînement. Je connais la qualité de mon groupe. »