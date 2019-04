FC Barcelone : Ivan Rakitic fait une forte annonce sur son avenir

Benjamin Lecomte, le gardien de but de Montpellier, pourrait changer d’air lors du Mercato d’été. L’ancien Lorientais s’est confié dans les colonnes de L’Equipe.

Lecomte : « La dernière fois, un vendeur m’a parlé du PSG ! »

Malgré un engagement courant jusqu’en juin 2023 avec Montpellier , Benjamin Lecomte (28 ans) n’exclut pas de faire ses valises lors du Mercato d’été. L’ancien gardien de but de Lorient envisage de rejoindre une formation plus huppée, notamment dans l’optique des Bleus. «, a-t-il expliqué dans un entretien accordé à nos confrères de L’Equipe. Il ne faut pas que je me trompe. Je peux rester, si on est européens, ça peut m’ouvrir les portes de l’équipe de France. Si on n’est pas européens, ça va être compliqué. Il faut être réaliste. Je sais que ce Mercato sera important pour moi. Après, je ne partirai pas pour partir car je sais ce que j’ai ici. Et je suis concentré à 100% sur notre fin de saison. Je n’ai pas la tête ailleurs comme j’ai pu l’entendre. »Homme de base du dispositif de Michel Der Zakarian , Benjamin Lecomte est conscient de rumeurs (OM ? OL ? ASM ?), mais il n’y a visiblement rien de concret pour le moment. « Dans la rue, je croise des gens que je ne connais pas qui m’en parlent, on m’annonce partout, mais moi je n’en sais rien, poursuit le numéro 40 du MHSC. La dernière fois, un vendeur m’a parlé du PSG ! On me parle aussi d’Italie, d’Espagne… Pour l’instant, mes agents ne m’ont remonté aucune information. Après, peut-être que les gens savent ma vie mieux que moi…(…) Paris ? Bon, ils ont déjà deux grands gardiens. Et puis, s’ils cherchent quelqu’un, ça leur ressemble plus d’aller chercher une star internationale que de venir me voir. »