FC Barcelone : Henry sur la liste pour succéder à Setién ?

Capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi ne s’est pas exprimé après la déroute historique du Barça face au Bayern Munich (2-8), vendredi soir en quart de finale de la Ligue des Champions. Il envisagerait sérieusement de quitter le Barça en 2021.

Messi s’est tu au contraire de Piqué qui a eu des mots cinglants



La déflagration a eu lieu vendredi soir. Incroyable. Impensable. Absolument impossible de la soupçonner près de deux heures auparavant. On savait que le Bayern Munich représentait une redoutable machine à prendre en défaut en cette fin de saison 2019-2020. Et, favori face au FC Barcelone avant le quart de finale de Ligue des Champions entre les deux géants du foot européen, l'équipe allemande a survolé les débats. Le Bayern Munich a atomisé, carbonisé, écrabouillé le Barça sur un score irréel de 8-2 !Toutes compétitions confondues, le club catalan n'avait plus encaissé 8 buts depuis 1946. Soit 74 ans ! Lisbonne et surtout l'Espagne étaient sous le choc vendredi soir et samedi matin. Les titres dans la presse ibérique ont été terribles et les choses sont amenées à bouger en Catalogne ces prochaines semaines. Comment peut-il en être autrement ? Lionel Messi, lui, a erré sur le terrain et n'a pas marqué.Impuissant et semblant parfois peu concerné, l'Argentin a subi les foudres allemandes. En tant que capitaine, il aurait pu, dû, s'exprimer après la rencontre. Or, le sextuple Ballon d'Or France Football est demeuré totalement muet. Silencieux comme sur le terrain où il n'a touché que 59 ballons (19 perdus) et beaucoup marché. Messi n'a pas parlé. Le capitaine s'est tu, tandis que Gérard Piqué, sans doute le véritable capitaine en réalité, a eu, lui, des mots francs, clairs et cinglants. « « La honte, c'est le mot. On ne peut pas faire un match comme ça, a lâché le défenseur central espagnol. Et ce n'est pas la première fois. C'est très dur à vivre. Tout le monde doit réfléchir, le club a besoin de changements. Je ne parle pas d'entraîneurs mais de joueurs. Je ne veux montrer personne du doigt mais le club a besoin de changement à tous les niveaux. Et moi le premier, s'il faut injecter du sang frais et changer des choses, je serai le premier à m'en aller s'il le faut. »Depuis cette terrible élimination, la Cadena Cope a expliqué que Lionel Messi, qui n'aura donc rien gagné cette saison (hormis le titre de Pichichi avec 25 buts en Liga mais on doute que cela le satisfasse…), envisagerait sérieusement de quitter le Barça en 2021 s'il n'y avait pas de restructuration au sein du club à travers de grands changements prochainement. A 33 ans, l'attaquant sud-américain arrive en fin de contrat dans un an et il avait décidé d'interrompre les négociations pour prolonger il y a quelques semaines. Un futur du génie argentin à l'Inter Milan ou à l'Inter Miami de David Beckham fait partie des rumeurs récemment éventées.