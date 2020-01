FC Barcelone: Griezmann en N. 9 ? Setien ne dit pas non ! (vidéo)

Neymar plus ouvert que jamais à une prolongation ?

Leroy Sané change d’agent et rêve encore du Bayern

Leroy Sane 'sacks his agent' as Bayern Munich continue to chase transferhttps://t.co/F0nkMGbV3I pic.twitter.com/zbFq0vGwtC — Mirror Football (@MirrorFootball) 18 janvier 2020

Tino Kadewere déjà d'accord avec Lyon ?

Mercato : Kadewere d’accord avec Lyon ! Actuel meilleur buteur de Ligue 2 (18 buts), Tino Kadewere devrait découvrir l’étage supérieur dès cet hiver ! D’après le journal Paris-Normandie, l’attaquant du Havre en effet déjà mis d’accord avec Lyon sur les bases d’un futur contrat. pic.twitter.com/4aFWISK3Tg — Actu Foot (@Actuf0ot_) 19 janvier 2020

Podolski quitte le Japon pour la Turquie

Podolski est arrivé en Turquie pour s'engager avec Antalyaspor pic.twitter.com/g4CAip48zt — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) 19 janvier 2020

L'Atalanta lève l'option d'achat de Duvan Zapata

💪🏿🤩 Duván Zapata è ⚫️🔵 a titolo definitivo! 🤙🏿 Duván #Zapata is an #Atalanta player on a permanent basis!#GoAtalantaGo ⚫️🔵https://t.co/NtSP6vhBN2 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 17 janvier 2020

Inimaginable il y a encore quelques mois, la possibilité de voir Neymar rempiler au PSG serait redevenue réelle. La star brésilienne arrive au terme de son bail en 2022 et les dirigeants franciliens réfléchiraient sérieusement à la possibilité de le prolonger. Et c’est dans ce but qu’ils viennent de se rapprocher du clan du joueur, si l’on se fie à ce que révèle Téléfoot ce dimanche. L’idée de faire parapher un nouveau contrat à l’ancien Barcelonais n’est pas nouvelle. Mais, jusque-là, il n’y a pas eu de véritables démarches entreprises en ce sens. Avec ce premier pas fait, Leonardo et le reste de la direction manifestent clairement à leur joueur l’envie qu’ils ont de poursuivre ensemble. Un signe auquel le principal intéressé ne devrait pas rester insensible, surtout que lui aussi serait favorable à un nouveau deal. Une position qui contraste totalement avec celle qu’il affichait lors du dernier mercato estival. Affaire à suivre…L’ailier international allemand, Leroy Sané, reste très séduit par l’idée de retourner en Bundesliga et signer en faveur du Bayern Munich. Ça serait même son objectif pour le prochain mercato, d’après ce que rapporte The Daily Mirror ce dimanche. Le joueur de Manchester City, qui s’apprête à retrouver le chemin des terrains après de longs mois d’absence, a récemment changé d’agent. Le fils de l’ancien capitaine des Lions de la Téranga Souleymane Sané, est désormais représente par l’agence LIAN Sports.Ces derniers jours, le nom de l'attaquant zimbabwéen Tino Kadewere est apparu à de nombreuses reprises dans la rubrique des rumeurs Mercato. Courtisé par des écuries de Premier League (Southampton, Bournemouth) et de Bundesliga (Eintracht Francfort), le meilleur buteur de la Ligue 2 française (18 réalisations en 20 matchs) aurait aussi la cote auprès d’un cador de l’élite française, à savoir l’Olympique Lyonnais. D’après les informations de Paris-Normandie, l'OL aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec le joueur de 24 ans. Ainsi, le natif d’Harare aurait désormais l’esprit résolument tourné vers le Rhône, qu’il pourrait rejoindre en début de semaine prochaine. Le quotidien régional précise en effet que des représentants des deux clubs devraient se rencontrer lundi ou mardi afin de préciser les conditions du transfert et, donc, de boucler définitivement ce dossier. L'offre rhodanienne est de l’ordre de quinze millions d’euros .Lukas Podolski ne sera pas resté trop longtemps sans club. Quelques heures après que son départ de Vissel Kobé a été officialisé, le chevronné attaquant allemand a pris la direction de la Turquie et de la ville d’Antalya. A 34 ans, il devrait s’offrir un nouveau challenge dans ce championnat, lui qui avait porté les couleurs du Galatasaray entre 2015 et 2017. Comme toutes les vedettes qui débarquent dans la Super Lig, l’ex-joueur du Bayern a eu droit à un accueil très chaleureux de la part des fans locaux à l’aéroport suite à son arrivée la nuit dernière.Duvan Zapata est définitivement un joueur de l’Atalanta. Prêté depuis l’été 2018 par la Sampdoria, l’attaquant international colombien a vu le club de Bergame lever son option d’achat, estimée à 12 millions d’euros, comme annoncé ce weekend dans un communiqué. Le joueur de 28 ans a inscrit 35 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues depuis son arrivée au sein de la formation de Gian Piero Gasperini. « Il s’agit d’un investissement important qui représente pour le club une volonté claire de maintenir le niveau technique de l’équipe première et d’affronter les défis de la Serie A et de la Ligue des Champions », peut-on notamment lire dans le communiqué.