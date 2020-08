FC Barcelone - Eto'o se prononce sur le futur de Messi

Ancien coéquipier de Lionel Messi au sein du FC Barcelone, Samuel Eto'o estime que le club catalan doit tenter de tout faire afin de conserver le numéro 10 dans ses rangs.



Samuel Eto´o, en exclusiva con Sportia: "Barcelona es Messi. Si decide marcharse, hay que buscarle otro nombre al club". pic.twitter.com/XrzsENWpJs

— TyC Sports (@TyCSports) August 17, 2020

Eto'o veut le meilleur pour Messi

"J'ai beaucoup souffert de la défaite. J'ai vu les garçons souffrir mais celui qui n'a pas joué au football ne peut pas le comprendre. On peut tomber mais le plus difficile est de se relever. Ce que je souhaite le plus, c'est qu'aujourd'hui on se lève et on commence à rêver pour la saison prochaine", a-t-il indiqué.

Messi est comme mon fils. Je l'aime autant qu'un fils et je veux toujours le meilleur pour lui. Barcelone c'est Messi. Je pense que si Messi décide de partir, alors nous devons essayer de trouver un autre nom. Je pense que la chance que nous avons à Barcelone est d' avoir le meilleur joueur de tous les temps et il faut tout faire pour qu'il termine sa carrière à Barcelone", a expliqué le Camerounais.

Samuel Eto'o connaît bien le FC Barcelone pour y avoir évolué durant 5 ans dans sa carrière (de 2004 à 2009), gagnant notamment une Ligue des champions et un fameux sextuplé sous le maillot du club catalan. Pour la première année de Pep Guardiola sur le banc de l'équipe première, le Barça avait remporté la Coupe du Roi, la Liga, la Supercoupe d'Espagne, la Ligue des champions, le Mondial des clubs et la Supercoupe d'Europe. Eto'o a observé la déroute subie par les coéquipiers de Lionel Messi face au Bayern Munich, vendredi soir en quarts de finale de la Ligue des champions (8-2) et s'est prononcé sur son sentiment au micro de TyC Sports.Alors que Lionel Messi envisagerait son avenir ailleurs qu'au Camp Nou, après de nombreuses désillusions en Europe ces dernières saisons, Eto'o a donné son avis sur la question du futur de la Pulga, invitant le Barça à se montrer convaincant envers le sextuple Ballon d'Or.