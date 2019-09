FC Barcelone : Eric Abidal a supervisé Koulibaly face à Lecce

Eric Abidal, secrétaire technique du club, était présent dans les tribunes du match opposant Lecce à Naples cet après midi dans le but d'observer Fabián Ruiz et Kalidou Koulibaly.



Marca a indiqué qu’Eric Abidal était présent dans les tribunes et a assisté à la confrontation entre Naples et Lecce, cet après-midi, dans le but d’observer Kalidou Koulibaly.Excellent face aux Reds lors de la première journée de Ligue des champions, le succès de Naples a été marqué par la belle prestation de Kalidou Koulibaly. Ce dernier avait réussi à stopper presque toutes les offensives des Reds et a largement contribué à la victoire des hommes de Carlo Ancelotti. Le sénégalais affiche des statistiques impressionnantes avec Naples depuis plusieurs années.Naples a connu une après-midi tranquille en battant Lecce (4-1) grâce à un très bon Fernando Llorente.