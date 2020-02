FC Barcelone : Dembélé visé par la presse espagnole

Présent vendredi devant la presse, Thomas Tuchel a évidemment parlé du rendez-vous très attendu face au Borussia Dortmund, mais le coach parsisien ne veut aussi surtout pas négliger le déplacement à Amiens en championnat, samedi.

Tuchel : « Est-ce que nous pensons à Dortmund ? Oui »

Tuchel : « Cavani apporte son incroyable mentalité »



🎙 Coach Tuchel : « @ECavaniOfficial nous apporte toujours son énorme mentalité. Il travaille pour l'équipe. Contre Dijon, c'était notre premier défenseur. Il n'arrête jamais de courir, on a besoin d'un joueur comme ça. »#PSGlivehttps://t.co/HhxmdASwC7

Colin Dagba, Abdou Diallo et Presnel Kimpembe ne seront pas là, c’est sûr. Pour Neymar , il y a une incertitude. Marquinhos, Marco Verratti et Idrissa Gueye seront quant à eux disponibles.Neymar s’entraîne normalement avec nous, mais nous voulons limiter au maximum la prise de risques. Une décision sera prise en concertation avec le club, le staff médical et le joueur.Neymar a besoin de jouer tous les trois jours. S’il n’est pas là samedi, il ne sera peut-être pas à 100% à Dortmund. Mais il nous apportera malgré tout ce petit plus dont il a le secret. Moi, j’aimerais qu’il joue tous les matchs, c’est clair. Mais je dois consulter les médecins, je ne peux pas prendre mes décisions seul. Il y a beaucoup de données qui entrent en compte.C’est vrai, mais il est important que nous restions concentrés sur nous-mêmes, en jouant avec nos qualités et de manière libérée. Amiens n’aura rien à perdre. Est-ce que nous commençons à penser au match contre Dortmund ? Oui, c’est tout à fait normal. Néanmoins, nous devrons rester concentrés sur notre performance samedi afin de réaliser un match sérieux.J’étais au courant de ce déplacement depuis quelques semaines. C’était organisé en concertation avec le club, il n’y a pas eu le moindre problème.Oui, je le peux. D’ailleurs, si ça ne tenait qu’à moi, les joueurs se reposeraient sagement au lieu de participer à ces événements promotionnels ! Mais le club y trouve son intérêt en termes de communication et d’image, donc c’est un compromis à trouver.Oui, bien sûr. Angel Di Maria, par exemple, a très envie de jouer juste avant ce gros match à Dortmund. Mais il faut relativiser. Des risques, nous en prenons tout le temps. Quand je viens au centre d’entraînement en voiture, je prends aussi un risque ! Il faut juste que ce soit un risque calculé. Et puis, on ne peut pas laisser tout le monde à la maison jusqu’à mardi !Edi apporte son incroyable mentalité. C’est un vrai buteur, il sait travailler pour l’équipe, être le premier défenseur comme il l’a été à Dijon. C’est un joueur très fort, qui a l’expérience des grands matchs. On attend de nous que l’on gagne tous nos matchs et, pour cela, nous avons besoin de joueurs tels que lui.