FC Barcelone : Dembélé parti pour rester

Si le FC Barcelone ne serait pas contre un départ cet été d'Ousmane Dembélé, le Français aurait plutôt envie de rester en Catalogne.

Dembélé de retour dès la reprise de la C1 ?

De nombreuses rumeurs ont suggéré dernièrement qu’Ousmane Dembélé pourrait quitter le Barça dès cet été. Le club catalan souhaitant le libérer pour récupérer une belle somme d’argent et investir sur d’autres recrues.Selon El Mundo Deportivo, sa principale préoccupation est de retrouver les terrains après sa blessure et essayer ensuite de regagner sa place au sein de la formation blaugrana. Le champion du monde n’envisage pas de quitter la Catalogne sur un échec.Dembélé n’est plus apparu sur un terrain depuis la fin du mois de novembre dernier. Il souffrait d'une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral et a été opéré en février dernier.L’ailier tricolore aura cependant fort à faire pour retrouver une place dans le onze de départ. Le secteur offensif des champions d’Espagne est actuellement fortement garni avec les présences d’Antoine Griezmann, d’Ansu Fati et de Martin Braithwaite en plus des indiscutables que sont Lionel Messi et Luis Suarez.Avant de rejoindre l’infirmerie, Dembélé n’avait joué que 9 matches cette saison, dont 5 comme titulaire (toutes compétitions confondues).Depuis qu’il est arrivé en Espagne, et en raison de divers pépins physiques, il n’a d’ailleurs fait qu’une saison pleine (2018/19). Encore sous contrat jusqu’en 2022, il compte bien remédier à cette anomalie.