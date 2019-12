FC Barcelone : De Jong fait un premier bilan

L’attaquant brésilien Gabriel Jesus est gonflé à bloc pour devenir un titulaire indiscutable à Manchester City, et venir à bout de sa rivalité avec Sergio Aguero.

Gabriel Jesus « respecte » les choix de Guardiola

Gabriel Jesus est l’homme en forme de Manchester City actuellement. Tandis que Sergio Aguero, le buteur attitré de l’équipe retrouve les terrains après un mois d’indisponibilité, l’international brésilien empile les performances convaincantes et les buts. Lors de ses six dernières rencontres jouées avec les Eastlands, il a même trouvé le chemin des filets à six reprises. Une forme exceptionnelle, peut-être la meilleure même qu’il ait affichée depuis qu’il s’est installé dans le Nord-Ouest d’Angleterre, et qui lui fait dire que c’est peut-être le bon moment pour déloger son coéquipier argentin comme l’avant-centre numéro un des Sky Blues.Interviewé par The Sun, Gabriel Jesus a fait part de ses ambitions personnelles, et elles sont particulièrement élevées. L’international auriverde a clairement fait savoir qu’il veut être le choix prioritaire en attaque, et qu’il était temps pour « El Kun » de lui laisser lumière. «Je veux jouer à chaque match mais la réalité n'est pas comme ça. Nous avons beaucoup de joueurs, les meilleurs joueurs. J'essaie d'en profiter quand je suis sur le terrain. Mais je sais que Sergio n'est plus aussi jeune que moi, et maintenant je pense que mon heure est venue, a-t-il tonné. C'est mon heure. Je veux juste jouer au football et m'améliorer. C’est ce qui me rend heureux et c’est ce que j’aime ».Tout en affichant sa détermination, l’ancien joueur de Palmeiras a assuré qu’il avait beaucoup d’estime pour son concurrent direct. Il a aussi loué les efforts que ce dernier a consentis afin de l’aider à bien s’adapter au football anglais. « Je respecte la décision du manager et mon ami Sergio parce qu'il est une légende du club, a certifié l’ancien joueur de Palmeiras. Sergio m'a beaucoup aidé, non seulement dans les conversations que nous avons eues, mais aussi dans des actions à l'entraînement. Quand je vais jouer, il me parle beaucoup des appels, des défenseurs et des gardiens adverses. Nous avons une très bonne relation (…) Je ne pense vraiment pas être le meilleur au monde, je veux juste jouer et marquer et ce qui doit arriver arrivera ».