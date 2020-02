FC Barcelone : C'est officiel pour Martin Braithwaite

L’Olympique Lyonnais a deux grands rendez-vous qui l’attendent en perspective, face au Paris Saint-Germain. D’abord le 4 mars, lors du match de la demi-finale de la Coupe de France. Et enfin le 4 avril, à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue. Deux matchs capitaux pour les deux équipes. Notamment pour Karl Toko Ekambi. Le néo lyonnais (2 buts, 1 passe décisive en 5 matchs de Ligue 1 cette saison) est confiant et crois son club capable de marcher sur la capitale.« Le PSG, ils sont prenables, a confié l’attaquant camerounais au micro de Téléfoot. Ils ont perdu des matches cette saison. C’est à nous de faire en sorte de remporter ce match et de tout faire. Il y a cette magie en Coupe de France. Tout est possible et on va jouer le coup à fond ». « Concernant une possible victoire en coupe de la Ligue ? J’en suis sûr », dit-il encore. Sans doute parce que l’année passée, les Parisiens avaient laissé les deux Coupes nationales de France pour le RC Strasbourg et le Stade Rennais.