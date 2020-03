FC Barcelone : Aymeric Laporte sur les tablettes ?

Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas,valientes,y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo DEP — lorenzo sanz (@lsanz19) March 21, 2020

Lorenzo Sanz comme président du Real Madrid entre 1995 et 2000 c'est : 🔸L'homme qui a mis fin à 32 ans de disette en Ligue des Champions avec 2 titres : 1998 et 2000 🔸1 Liga 🔸1 Coupe Intercontinentale 🔸1 Supercoupe d'Espagne pic.twitter.com/aQsersrX7c — ⚪️ Passion Madrid France ⚪️ (@PassionMadridFR) March 22, 2020

Une icône dus'est éteinte ce weekend., président du club merengue entre 1995 et 2000, est décédé à l'âge de 76 ans. Il avait été testé positif auil y a quatre jours. Son état s’est sérieusement aggravé ces dernières heures. Il a fini par rendre l’âme. Ancien président de Samuel Eto'o aufut l'un des artisans du renouveau européen de la "Maison Blanche". Sous son égide, la formation ibérique avait décroché deux, dont celle de, la "Septima", qui avait mis fin à une disette de 32 ans sur le plan continental. «Mon père vient de décéder. Il ne méritait pas cette fin et cette manière de mourir. L’une des personnes les plus gentilles, les plus courageuses et les plus travailleuses que j’ai jamais vues nous quitte. Sa famille et le Real Madrid étaient sa passion», a annoncé son filssur