FC Barcelone : Ansu Fati snobe l’Afrique pour l’Espagne !

#FCB 🔵🔴 | La decisión que ya ha comunicado Ansu Fati https://t.co/2zQmaVfh9g pic.twitter.com/94Tflcwnos

— Diario SPORT (@sport) 7 septembre 2019



SPORT :

Ansu Fati, né en Guinée-Bissau, mais qui a déménagé en Espagne à l'âge de six ans, veut jouer pour l'Espagne. L’attaquant a pris cette décision et il l’a déjà fait savoir à Barcelone par l’intermédiaire de G. Amor qui a transféré ce souhait à la Fédération espagnole. pic.twitter.com/M7lMmsI5BR



— FR-Barça (@FRBarca__) 7 septembre 2019

Quand on est footballeur de haut niveau, être binational, c'est devoir faire face à un sacré dilemme. En effet, le jeune prodige du FC Barcelone,(16 ans), doit se décider entre laet l'. Un choix cornélien qu'ont dû faire tous les joueurs possédant une double nationalité.Bissau-guinéen ou Espagnol ?ou? Dans un entretien accordé cette semaine à Sport , le désormais(16 ans et 304 jours)" dit n’envisager de jouer que pour l'" aurait clairement affirmé ce prometteur ailier à sa direction barcelonaise.Né et grandi à, Ansu Fati détient actuellement le passeport bissau-guinéen. Il est arrivé dans la Péninsule Ibérique à l’âge de six ans. Pour vêtir dans quelques années le maillot de la, il doit d'abord acquérir la nationalité espagnole.Le quotidien ibère Sport affirme que les mécanismes sont en cours et que laa demandé aux autorités d'accélérer le processus pour pouvoir compter sur le joueur le plus rapidement possible.