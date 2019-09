Les plus jeunes buteurs de l'histoire du Barça :

Ansu Fati : 16 ans et 304 jours



Bojan : 17 ans et 53 jours



Messi : 17 ans et 312 jours pic.twitter.com/Bc15WuxJMe



— FC Barcelone (@FCB_NewsFR) 31 août 2019



Ansu Fati is now the youngest Barcelona player to score a league goal and the third youngest in La Liga history 😲

He’s just 16 years old. pic.twitter.com/h326AFl9v0



— B/R Football (@brfootball) 31 août 2019

Le prodige bissau-guinéen,est en train de vivre un véritable conte de fées. Pour sa deuxième apparition de la saison sous le maillot du, le jeune ailier de 16 ans a ouvert son compteur.Cinq minutes après son entrée en jeu, à la pause, la pépite de laa repris victorieusement de la tête un centre de(51eme). Une réalisation qui permettait alors aud'égaliser face à, où les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (2-2). >> Osasuna - FC Barcelone: le résumé complet de la rencontre Même si ce résultat ne fait pas les affaires des hommes d', cette réalisation historique fait de l'enfant dele, à 16 ans et 304 jours, et le troisième plus jeune de l'histoire du championnat derrière(16 ans et 98 jours) et(16 ans et 289 jours).à la pépite africaine pour inscrire son nom sur ces prestigieuses tablettes. Le conte de fées continue.