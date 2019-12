FC Barcelone : Alena bientôt prêté au Betis ?

Le leader de la Premier League a tenu son rang ce jeudi lors de son opposition face au dauphin, Leicester. Liverpool l’a emporté sans trop de peines 4 à 0.

Une copie sans la moindre rature pour Liverpool

Même les longs voyages dans Golfe et en plein hiver ne suffisent pas pour enrayer la dynamique positive des Reds en championnat. Revenus du Qatar, où ils ont disputé et gagné la Coupe du Monde des clubs, les hommes de Jurgen Klopp ont renoué avec leurs bonnes habitudes domestiques en prenant la mesure de Leicester. Acquise sur un score sans appel de 4 à 0, cette victoire est aussi impressionnante que précieuse puisqu’elle permet à Liverpool de porter à 13 points son avance en tête du classement. Le titre de champion n’a jamais autant semblé à sa portée.La saison dernière, c’est en partageant les honneurs avec Leicester que les Merseysiders ont laissé Manchester City leur repasser devant au classement. Une contre-performance qu’ils n’ont pas oublié et c’est pourquoi ils ont mis un point d’honneur à laminer les Foxes. Le score final peut paraitre sévère car jusqu’à la 70e minute l’écart n’était que d’un seul but, mais il n’est pas vraiment illogique. La supériorité des visiteurs était flagrante. Les hommes de Brendan Rodgers pourront se consoler en se disant qu’ils ont connu le même sort que 16 des 17 précédentes équipes ayant affronté cette armada rouge en PL cette saison.Héros du succès contre Flamengo, Roberto Firmino a endossé le même costume ce jeudi en s’offrant un doublé. Le Brésilien a commencé par placer une belle tête sur un excellent centre de Trent Alexander-Arnold (31eme) pour ouvrir la marque en faveur des siens. Et, en deuxième période, le duo a récidivé (75eme) pour corser l’addition avec une finition plein de sang-froid de l’international brésilien. Entre-temps, James Milner avait déjà assuré le break en transformant un pénalty (71eme) suite à une main de Soyuncu dans la surface. Le festival de LFC a été parachevé par Alexander-Arnold. Le latéral droit, qui avait clamé récemment son désir de devenir une légende du club, a marqué le 4eme et dernier but sur un tir croisé, en profitant des espaces laissés derrière par Leicester.Sans un bon Kasper Schmeichel, auteur notamment d’un énorme sauvetage devant Sadio Mané (34eme), l’addition aurait pu être encore plus conséquente pour Leicester. Alors qu’ils se voyaient accrocher le leader au titre et préserver ainsi une chance de rester dans la course au titre, les Foxes n’ont donc guère pesé lourd. Alisson, le gardien des Reds, n’a même eu aucun arrêt à effectuer (0 tir cadré subi). Même défensivement, Liverpool est (re)devenu irrésistible.