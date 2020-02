FC Barcelone : Abidal maintenu malgré son différend avec Messi ?

A partir de la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais aura un nouveau sponsor maillot. Le club rhodanien a signé un contrat avec la célèbre compagnie aérienne Emirates.

Aulas et l’Olympique Lyonnais s’en frottent les mains

Une nouvelle ère va s’ouvrir à Lyon à partir de la saison 2020/2021.Ce jeudi, à travers un communiqué, l’OL a annoncé que « la plus grande compagnie aérienne » s’est engagé pour une durée de cinq ans et deviendra ainsi le principal sponsor du club. Cela signifie que « « Fly Better », le logo emblématique d’Emirates apparaîtra sur le devant des tenues d'entraînement et des nouveaux maillots de l'OL pour tous les matches du club, dans le cadre de la Ligue 1 Conforama et la Coupe d'Europe, jusqu'en juin 2025 ».Pour rappel, Emirates n’est pas nouveau dans le paysage du football français.En rebondissant à Lyon, la marque s’assure une visibilité continue dans l’Hexagone. Ses représentants doivent être satisfaits, de même que les dirigeants lyonnais et à leur tête Jean-Michel Aulas. « L’arrivée d’Emirates parmi nous représente une opportunité incroyable pour notre club et notre métropole. Nous sommes ravis d’être accompagnés par un véritable leader de classe mondiale. Emirates incarne l’élégance et la qualité de service », a notamment souligné l’homme fort des Gones.