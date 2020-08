Ce sera devant son ancien club, l'Etoile Sportive du Sahel dans le cadre de la 23e journée du championnat national. Benzarti, dont le contrat est d'une saison et demie aura comme premier adjoint Anis Boujelbane, et comme deuxième assistant Imed Ben Younès.Fidèle à sa tradition, il a révélé qu'il n'avait pas signé de contrat, et que cette fin de saison 2019-2020 constitue pour lui un excellent moyen de préparer le prochain exercice."J'ai passé de beaux moments ici, dans cette ville que j'aime particulièrement, a-t-il observé. Sfax m'est d'autant plus chère que mon enfant y est né. Je n'ai point hésité en recevant la proposition du président du club, M.Moncef Khemakhem. Le CSS a les moyens de terminer à la deuxième place. J'ai entrainé au moins à trois reprises les autres grands clubs, l'EST, l'ESS et le CA. Avec le CSS, j'ai malheureusement vécu une seule et brève expérience. L'occasion m'est offerte de me racheter vis-à-vis du club noir et blanc".*A lire aussi >> Faouzi Benzarti nommé nouvel entraîneur du CS Sfaxien