Faouzi Benzarti sera-t-il relancé par la Libye ?

John Barnes picks Sadio Mane over Cristiano Ronaldo in his World XIhttps://t.co/jhLRUoLfNV pic.twitter.com/eYc3mKgmaG — Mirror Football (@MirrorFootball) May 24, 2020

Invité à composer son « XI Word » l’ancien joueur des Three Lions a choisi de mettre Sadio Mané sur l'aile de l'attaque aux côtés de Lionel Messi “Autant que Firmino, Mané a été mon joueur préféré de Liverpool et a été tellement impressionnant l’année dernière. Ce n’est pas seulement le nombre de buts qu’il a marqués ou les chances créées, mais aussi le travail acharné qu’il fait pour l’équipe. Pour moi, il a été meilleur que Salah cette saison”, a déclaré Barnes Sergio Ramis, Robert Lewandowski et Kevin De Bruyne figurent également dans ce onze. En revanche L’ex international anglais a snobé Cristiano Ronaldo. Voici le onze type de Barnes : Alisson Becker- Trent Alexander Arnold- Sergio Ramos- Virgil Van Dijk- Alphonso Davies- N’Golo Kante- Frenkie De Jong- Kevin De Bruyne- Lionel Messi- Robert Lewandowski- Sadio ManeA lire aussi sur Orange Football Club >> Lionel Messi admet avoir voulu quitter l’Espagne et le Barça !