Faouzi Benzarti quitte le WAC Casablanca pour l'Etoile du Sahel (officiel)

Ci-après les compositions probables des deux équipes:

Mpeko, Mbemba, Tisserand, Muzinga - Moke, Mulumbu, Maghoma, Akolo - Bakambu, Assombalanga.

#TotalAFCON2019 Selon vous, qui sera le Total Man of the Match de Madagascar / République démocratique du Congo ? A vous de jouer, et tentez de remporter un package VIP¨pour la finale du CHAN Total 2020 !#MADCOD #FootballTogether pic.twitter.com/RcNf8aAsst — CAF (FR) (@caf_online_FR) 7 juillet 2019

C'est l’une des affiches les plus attendues des huitièmes de finale de la CAN 2019 . Lesde lacroisent le fer ce dimanche àavec l’équipe surprise de la compétition, lesde, qui disputent le premier match à élimination directe de leur histoire !Auteurs d’un parcours exceptionnel en phase de poules pour leur première participation à l'épreuve, les partenaires deont joué sans complexe pour surprendre d’abord le(1-0), et surtout le(2-0), pourtant archi-favori, au point de lui ravir la première place du! Les Malgaches auront ainsi à cœur de rééditer l’exploit face à la redoutable armada congolaise. Qualifiés en tant que meilleurs troisièmes, lesn’ont toutefois pas fait très forte impression durant la première phase, avec notamment deux revers et un seul succès, contre le modeste. Troisièmes de laet quarts-de-finaliste en, les coéquipiers deespèrent se rattraper et accéder au moins aux quarts à la faveur de ce duel face au ‘Petit Poucet’. Attention toutefois au piège !Adrien, Metanire, Mombris, Fontaine, Razakanantenaina, Anicet, Amada, Ilaimaharitra, Nomenjanahary, Andria, Andriatsima.Matampi -