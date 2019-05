Fabio Grosso limogé de l’Hellas Vérone

Fabio Grosso a été limogé de son poste d’entraîneur de l’Hellas Vérone mercredi, après la défaite de son équipe contre Livourne (2-3).

Entre Fabio Grosso et l’Hellas Vérone, c’est terminé. L’ancien latéral gauche passé par la Juventus Turin ou encore l’Olympique LyonnaisBattu par Livourne (2-3) en ce 1mai, le 6eme de Serie B reste plus que jamais hors du coup pour la montée directe en Serie A après ce septième match consécutif sans victoire. En revanche, il lui faudra terminer dans les huit premiers pour participer aux matchs de barrages qui distribueront le dernier ticket. Et l’Hellas Vérone ne compte que deux longueurs d’avance sur la neuvième et la dixième place… Grosso conclut donc sur une mauvaise note sa troisième expérience sur un banc, après la Primavera de la Juve et Bari la saison dernière.