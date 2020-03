FA Cup : Arsenal en quarts

Les Lionceaux U20 sont venus à bout de l’Egypte aux tirs au but et joueront la finale du tournoi arabe des nations de la catégorie en Arabie Saoudite, face à la Tunisie. La sélection nationale du Sénégal des moins de 20 ans s’est qualifiée pour la finale de la Coupe arabe 2019 en battant l’Egypte (1-1, 6-5 tab), ce dimanche, et retrouvera la Tunisie pour le titre, le 05 mars, toujours en Arabie Saoudite. Dans un match longtemps fermé, sans but en première période, les Égyptiens ont été les premiers à lancer les hostilités, en ouvrant le score au retour des vestiaires (56′). La réponse sénégalaise n’avait pas tardé à venir. Pape Matar Sarr égalisait sur un sublime coup franc. Le joueur de Génération Foot a encore démontré ses qualités techniques. Après l’égalisation, les offensives des poulains d’Issa Aidara manquaient de justesse. Mais défensivement, les Lionceaux ont plutôt bien géré le reste de la rencontre. Finalement, c’est aux tirs au but que les U20 du Sénégal ont obtenu leur billet en remportant la séance 6 à 5 ! Rappelons qu’il n’y a pas eu de prolongations dans cette rencontre. Au terme des 90 minutes, les deux équipes ont procédé directement à la séance des tirs au but. Quoi qu’il advienne jeudi, Pape Matar Sarr et ses petits camarades ont déjà ébloui le monde et surpris les organisateurs de ce tournoi.