FA Cup : Arsenal en huitièmes

Manchester United et Tottenham se disputent Slimani !

Manchester United et Tottenham sont entrés en contact avec l’entourage d’Islam Slimani. (@RMCsport) 📎 https://t.co/FjQbVoyXeD pic.twitter.com/D9K3LkbRo3 — Actu Foot (@ActuFoot_) January 27, 2020

Le prodige camerounais Harold Moukoudi courtisé en Premier League

Plusieurs clubs anglais aimeraient accueillir Harold Moukoudi, le défenseur central de l'AS Saint-Étienne, en prêt d'ici à la fin de ce mercato d'hiver https://t.co/jXJtVpAz1m pic.twitter.com/JwYekNb7Yw — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 26, 2020

Le frère de Christian Luyindama débarque en Belgique

🐆 John Nekadio, le frère de Christian Luyindama, signe au Standard ! Le Standard de Liège et le FC Trinité (RDC) Ont trouvé un accord. Le jeune défenseur central congolais (18 ans) a signé son premier contrat professionnel. 🌟#LéopardsFoot🌟 pic.twitter.com/fAtcxI2m1R — LEOPARDSFOOT (@leopardsfoot) 27 janvier 2020

Jean-Kévin Augustin rejoint Leeds United

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Jean-Kevin Augustin on an initial loan deal from Red Bull Leipzig — Leeds United (@LUFC) January 27, 2020

Adama Soumaoro prend la direction de la Serie A

Hatem Ben Arfa proche de Valladolid

Mercato : Hatem Ben Arfa serait tout proche de rejoindre le Real Valladolid https://t.co/FbQUVSqA0i — France Football (@francefootball) January 27, 2020

Manchester United a perdu Marcus Rashford pour plusieurs mois. L’international anglais est blessé au dos et se fera désormais rare sur les pelouses de Premier League. Idem pour Harry Kane. L’attaquant des Spurs est lui aussi convalescent et ne rejouera plus avant le mois d’avril. Tottenham prospecte donc pour lui trouver un remplaçant. Et selon RMC, les deux clubs auraient jeté leur dévolu sur le Monégasque Islam Slimani . Le média français précise que des représentants des deux clubs auraient effectué des approches auprès de l’entourage du Fennec dans l’optique de trouver un accord avant la fin du mois de janvier. La marge de manœuvre est donc considérablement réduite dan ce dossier. Pour rappel, Slimani n’a joué qu’une petite demi-heure depuis le début d’année, lui qui est victime des choix tactiques du nouvel entraîneur Robert Moreno sur le Rocher.La découverte de la Ligue 1 a été mouvementée pour Harold Moukoudi (22 ans, AS Saint-Etienne). Propulsé dans le grand bain dès l’entame de la saison, le jeune défenseur des Lions indomptables du Cameroun a eu du mal à se montrer impérial dans une arrière-garde forézienne particulièrement friable. Auteur de prestations mitigées, l’ancien Havrais a perdu sa place de titulaire (une seule apparition en championnat depuis début décembre), en partie à cause de l’éclosion de Wesley Fofana. Et le retour de William Saliba n’annonce rien de bon pour le temps de jeu du prodige camerounais, qui pourrait être incité à trouver une porte de sortie. L’Equipe révèle à ce sujet que plusieurs formations anglaises de Premier League (Burnley) et de Championship (Leeds, West Bromwich Albion, Derby County, Stoke City) lui feraient les yeux doux. Des équipes qui souhaiteraient obtenir le prêt (sans option d’achat) du natif de Bondy alors que les dirigeants stéphanois, ouverts à toute négociation, seraient plutôt enclins à étudier la possibilité d’une vente.Dans la famille Luyindama, il n'y a pas que Christian qui sait manier le ballon, il y a aussi John. En effet, et à seulement 18 printemps, le petit frère de la super star des Léopards de la RD Congo , a rejoint ce lundi la prestigieuse formation belge, le Standard Liège. Né et grandi à Kinshasa, John Nekadio Luyindama évoluait au poste de défenseur central, comme son frère, au FC Trinité en République Démocratique du Congo.Jean-Kévin Augustin ne restera pas plus longtemps sur le Rocher. Peu utilisé par Leonardo Jardim (deux titularisations seulement en championnat) et guère plus considéré comme un titulaire indiscutable par Robert Moreno, le joueur formé au PSG a vu son prêt avec l’AS Monaco être résilié. Il ne restera cependant pas à Leipzig, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2022, mais terminera la saison à Leeds United. Prêté chez les Peacocks, l’international Espoirs français tentera ainsi de se relancer sous les ordres de Marcelo Bielsa.Finalement resté à Lille malgré d'évidentes velléités de départ l'été dernier, le défenseur franco-malien, Adama Soumaoro, va probablement quitter le Nord cet hiver. D'après le Corriere Dello Sport, le Genoa serait sur le point d'obtenir la signature du joueur de 27 ans.Sans club depuis la fin de son aventure à Rennes, le fantasque milieu offensif franco-tunisien, Hatem Ben Arfa (32 ans), serait en passe de reprendre du service... au Real Valladolid. Chez les Albivioletas, des sources auraient avoué à Mundo Deportivo que le deal était bouclé « à 95% ».