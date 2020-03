Ezenwa : « Slimani est plus redoutable que Mahrez »

Les statistiques de Cristiano Ronaldo cette saison avec la Juventus Turin

Les Statistiques de Lionel Messi cette saison avec le FC Barcelone

Les deux génies du ballon rond ont entretenu une rivalité hors-pair. Ils se livrent un duel sans merci sur les terrains de football, pour le plus grand bonheur de leurs fans et des amoureux du football. Qui est le meilleur ? Pelé, le triple champion du monde avec le Brésil (1958, 1962, 1970) a tranché « Aujourd’hui, je pense que c’est Cristiano Ronaldo le meilleur. Il est le plus régulier, mais vous ne pouvez pas oublier Lionel Messi, bien sûr, mais il n’est pas un buteur » a déclaré le brésilien dans un entretien avec le youtubeur Pilhado. Pelé a également désigné le meilleur joueur du monde et de l'histoire. « Le meilleur de l’histoire ? C’est une question difficile à répondre. On ne peut pas oublier Zico, Ronaldinho, Ronaldo. En Europe, des joueurs comme Beckenbauer, Cruyff. Maintenant, ce n’est pas de ma faute mais je pense que Pelé était meilleur qu’eux. Pourquoi ? Parce que tout le monde les compare en fonction de moi », a déclaré le Roi Pelé.La concurrence pousse ces deux monstres à repousser les limites de l’imaginable comme en attestent leurs statistiques :A 35 ans, le joueur de la Vieille Dame est toujours au top. La star portugaise a joué 32 matchs toutes compétition confondues, inscrivant 25 buts et délivrant 4 caviars.Le joueur du Barça est définitivement l'homme à tout faire des Blaugrana. L’Argentin a disputé cette saison 31 rencontres. Il a marqué 24 réalisation et délivré 16 passes décisives. A lire aussi sur Orange Football Club >> Entre Ronaldo et Messi, Mourinho a fait son choix !