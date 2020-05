Thiago Silva et son épouse apprécient la vie en France et à Paris. C'est ce qu'a tenu à rappeler Isabelle Silva dans un entretien accordé au journal Le Parisien. Alors que le couple est naturalisé français, la compagne du capitaine du PSG a déclaré que le pays « (lui) manque beaucoup » et que Paris est « (leur) maison ». « On est devenus citoyens français, on aime ce pays et ses habitants pour de vrai. Jamais je n'aurais cru dire un jour que ça me manque de me réveiller à 7 heures du matin et de voir qu'il fait 3 degrés dehors ! (rires). »

" C'est à Paris qu'on aimerait poursuivre nos carrières", rappelle l'épouse de Thiago Silva