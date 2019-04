Everton sur Tammy Abraham (Aston Villa / Chelsea)

Sans titre depuis bientôt 50 ans, le Stade Rennais traîne derrière lui une réputation de loser. Opposés au PSG en finale de la Coupe de France samedi (21h00), les Bretons ont l’occasion de décoller cette étiquette. Les mentalités, elles, sont déjà en train de changer au sein du club breton.

En faisant tomber l’Olympique Lyonnais (2-3) en demi-finale de la Coupe de France, le Stade Rennais savait pertinemment que l’histoire de la malédiction allait revenir à ses oreilles. A quelques heures d’affronter le PSG, le club breton n’y a bien évidemment pas échappé. Incapable de gagner le moindre trophée depuis 48 ans malgré trois finales de coupes nationales depuis la reprise par la famille Pinault (1998), Rennes traîne bien malgré lui cette image de « loser », que des transferts douteux (Luis Fabiano, Severino Lucas…) ont accentuée. Après des années de victimisation, les supporters bretons ont finalement accepté ce constat et joué sur la carte de l’autodérision. Mais en cette fin de saison 2018-19, les mentalités commencent progressivement à changer au SRFC, qui reste une place forte du championnat français malgré l’absence de titre.

L’Europe a tout changé

Certes, les saisons rennaises en Ligue 1 n’ont rien d’excitant pour les supporters, toujours pleins d’espoirs l’hiver venu et qui déchantent au moment des premiers bourgeons. La saison des hommes de Julien Stéphan n’a pas dérogé à la règle, avec une série de 6 matchs sans victoire en championnat, depuis début mars, qui a réduit à néant leurs ambitions européennes. Ce n’est toutefois pas la déception qui prédomine à la Piverdière actuellement, mais bien le sourire. Cette saison, certainement la meilleure de l’histoire, des excuses sont là pour expliquer ce coup de mou en championnat (11eme).

En surfant sur l’arrivée de leur coach providentiel, les coéquipiers de Clément Grenier ont grandi au rythme d’un parcours européen qui les a propulsés dans une autre dimension en même temps qu’il a puisé dans leurs réserves. A une époque où il aurait certainement craqué sous la pression, le Stade Rennais a trouvé des ressources mentales pour s’offrir sa première qualification en phase finale d’une compétition européenne dans sa finale de groupe contre Astana. De nouveau dos au mur après le 16eme aller contre le Betis (3-3), les Rouge et Noir ont fini le boulot en Andalousie (1-3). Dans l’adversité, la « lose » a fini par changer de camp et c’est toute une ville qui s’en félicite.

Létang a apporté une culture de la gagne

Cette image de loser, Olivier Létang a tout de suite voulu s’en débarrasser. Propulsé président du club en novembre 2017, l’ancien directeur sportif du PSG est loin d’avoir fait l’unanimité mais a toujours eu les idées claires. « J'ai une obsession : toujours gagner, soufflait-il à son arrivée. Je veux que tout le club ait cette obsession au quotidien, pour vivre et donner de l'émotion. » Après un an et demi à la tête du club, il est clairement celui qui a fait passer à Rennes une étape dans son développement. Pas encore celle voulue, mais on en remarque déjà les prémices. Celui d’un club qui a des ambitions, et qui ne veut plus se contenter de jouer le ventre mou (six fois entre la 9eme et 13eme place depuis 2008-09).

Dans une organisation considérée comme familiale et par ses expériences passées, Létang a voulu apporter du professionnalisme à tous les niveaux et ce sentiment de gagne qu’on retrouve dans les grands clubs. Il ne s’en cache d’ailleurs pas. « En arrivant, l’idée était d’utiliser la base qui existait et d’apporter plus de professionnalisme, mettre une organisation, une structure très forte », a-t-il déclaré vendredi au Figaro. La refonte s’est faite par petite touche au niveau sportif, économique et sociale et commence à porter ses fruits. Et qu’importe si les évictions de Christian Gourcuff ou Sabri Lamouchi ont pu choquer. En plaçant Stéphan sur le banc, Olivier Létang a montré qu’il était le seul patron et les résultats parlent pour lui : 5eme de L1 et demi-finaliste de la Coupe de la Ligue en 2018, huitième de finaliste de la Ligue Europa et, donc finaliste (heureux ou malheureux ?) de la Coupe de France en 2019.

Une victoire qui changerait tout

Affronter le quadruple tenant du titre de l'épreuve est d’ailleurs peut-être ce qui pouvait arriver de mieux aux Bretons. Dans la peau de l’outsider, ils n’ont rien à perdre ce samedi mais plutôt tout à gagner. Un exploit peut finir l’acte fondateur qu’est en train de construire cette saison. Une défaite serait au final logique et ne renforcerait pas plus que ça ce sentiment de toujours perdre. Au sein du club, on est conscient que le défi est grand. « Ramener une coupe ici, et encore plus face au PSG qui n'a jamais perdu une finale depuis le rachat par QSI, ce serait finalement presque un tsunami », poursuit Létang.

De marée, il en sera certainement question au Stade de France car, une fois n’est pas coutume cette année, Rennes va pouvoir compter sur le soutien populaire. Dans l’ombre de Nantes et même de Guingamp depuis dix ans, le club a grandi en même temps que ses supporters se sont fait entendre, à l’image du déplacement à Séville pour le 16eme de finale retour de C3. Une nouveauté en Ille-et-Vilaine, où on allait plus au stade pour profiter du spectacle que pour pousser réellement ses joueurs ces dernières années. « Je ne savais pas que Rennes aimait autant le foot, c'est incroyable, il y a eu 90 000 demandes pour ce match », s’était extasié Hatem Ben Arfa après le 8eme contre Arsenal. La marche parisienne semble élevée mais la victoire n’en sera que plus belle et risque de changer le quotidien de tout un club. Le temps du « gentil loser » serait enfin révolu.